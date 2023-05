Casa Bianca: no conferma autenticità notizia droni

Karine Jean-Pierre, portavoce della Casa Bianca, ha affermato che gli Stati Uniti non possono ancora confermare l'autenticita' delle notizie di un attacco di droni al Cremlino. La notizia e' riportata dalla 'Pravda' ucraina. Parlando ai giornalisti in una conferenza stampa, Jean-Pierre ha affermato che Washington era a conoscenza delle dichiarazioni di Mosca secondo cui l'Ucraina avrebbe attaccato il Cremlino con i droni. "Siamo a conoscenza di quei rapporti, ma non siamo in grado di confermare la loro autenticita' in questo momento. Quindi non voglio entrare in speculazioni su quello che e' successo".