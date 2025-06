Italia non condannata a crescita bassa. Migliorare produttività lavoro

Siamo destinati a una crescita economica inchiodata allo zero virgola? "No, l’Italia non è condannata a una crescita moderata. L’Italia è frenata dalla demografia sfavorevole e dalla dinamica lenta della produttività". Per Lilia Cavallari, presidente dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio, gli immigrati possono arginare il problema dell’invecchiamento della popolazione ma bisogna anche migliorare il lavoro, renderlo più produttivo, perché al forte aumento degli occupati non è corrisposto un pari incremento della ricchezza nazionale.

Cresce il peso del Fisco per i dipendenti

Livello basso dei salari, forte perdita del potere d’acquisto a causa dell’inflazione, sottolinea l’organismo di controllo delle nostre finanze nel suo ultimo rapporto. Con un paradosso dovuto al cosiddetto drenaggio fiscale: la riforma dell’Irpef in vigore da gennaio rischia di aumentare il prelievo sui dipendenti a basso e medio reddito, vanificando i vantaggi in busta paga ottenuti coi rinnovi contrattuali. Lo Stato ci guadagna grazie alle maggiori entrate ma i consumi potrebbero soffrirne.