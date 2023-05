4/8 ©IPA/Fotogramma

IL COSTO DELLA PASTA - Coldiretti ricorda che il grano duro per la pasta viene pagato in Italia circa 32-36 centesimi al Kg, un valore che non copre i costi di produzione ed è inferiore di oltre il 30% rispetto al 2022, mentre il prezzo della pasta è aumentato il doppio dell’inflazione. “Una distorsione che appare chiara anche dall’andamento dei prezzi medi al consumo che, secondo l’Osservatorio del ministero del Made in Italy, variano per la pasta da 2,3 euro al chilo di Milano ai 2,2 euro al chilo di Roma, dagli 1,85 di Napoli ai 1,49 euro al chilo di Palermo”

Prezzo della pasta in aumento, cosa sta succedendo in Italia