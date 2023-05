Aumento prezzi, +59% in un anno per lo zucchero: ecco le cause

3/9 ©Ansa

Una delle principali cause è la sempre più ridotta produzione di materia prima e la chiusura di molti zuccherifici, da una parte per la siccità dell’ultima stagione che ha portato alla riduzione della produttività e dall'altra per la scelta degli agricoltori europei di destinare i terreni a produzioni più redditizie, come per esempio dei cereali, che ha fatto perdere il 5% delle superfici coltivate a barbabietola

Chi è Nicola dell'Acqua, il commissario straordinario contro la siccità