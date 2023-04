1/7 ©IPA/Fotogramma

Attualmente i mutui a tasso fisso convengono di più di quelli a tasso variabile. Si tratta di un’anomalia legata all’andamento del costo del denaro. Solitamente, infatti, se si prestano soldi per un tempo maggiore si corrono più rischi e si dovrebbe far pagare interessi più alti. Per esempio, per un mutuo a 20 anni da 140 mila euro per l’acquisto di un’abitazione del valore di 200mila con un tasso fisso si paga attorno a 834 euro (tasso 3,8% effettivo)

Ecco quanto aumentano le rate