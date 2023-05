Taglio cuneo, caccia alle risorse per mantenerlo nel 2024

Servono dieci miliardi per ridurre anche l'anno prossimo i contributi a carico dei lavoratori dipendenti e rendere gli stipendi un po’ più pesanti. Al momento i denari a disposizione sono molti di meno. E serviranno per tutte le misure che vorrà fare il governo

Il Signor Rossi prende 1.500 euro netti al mese, per lui l’ultimo sgravio deciso dal governo si tradurrà in circa 50 euro in più in busta paga. Il taglio del cosiddetto cuneo fiscale, cioè meno contributi da versare a carico dei lavoratori dipendenti con reddito medio-bassi, varrà da luglio a dicembre (tredicesima esclusa).

Quanti soldi in più in busta paga

A conti fatti, dunque, il nostro Signor Rossi avrà in tasca a fine anno 300 euro in più grazie all’ultimo decreto Lavoro. Ovviamente, il beneficio si riduce se lo stipendio è più basso e cresce se più alto, con aumenti che vanno da poco più di 20 euro al mese fino a 60.

Sgravi finanziati fino a dicembre

Per arrivare ai 100 euro in più mensili, di cui ha parlato l’Esecutivo come cifra massima, bisogna aggiungere anche lo sconto precedente introdotto dal governo Draghi e confermato da Giorgia Meloni. Tutto questo però rischia di finire a dicembre, perché si tratta di misure temporanee.

Dieci miliardi per confermare il taglio

Per fare in modo che 19 milioni di dipendenti italiani continuino ad avere una paga un po’ più pesante anche nel 2024 sarà necessario trovare 10 miliardi, tanto infatti valgono i due tagli varati per quest’anno. Denari da reperire a stretto giro, perché un intervento del genere andrebbe deciso con la prossima legge di bilancio, da impostare già a settembre e approvare a dicembre.

A disposizione per il 2024 solo 5,7 miliardi

Un’operazione che appare tutt’altro che semplice. A disposizione per l’anno prossimo, al momento, ci sono solo 5,7 miliardi di euro, fra nuovo deficit e tagli alla spesa ancora fare: una cifra decisamente insufficiente per evitare che a gennaio milioni di lavoratori si ritrovino meno soldi in tasca, anche perché dovranno servire per tutte le altre misure che vorrà introdurre il governo.

Senza Reddito Cittadinanza si risparma un miliardo

Non basterà la stretta sul Reddito di Cittadinanza: i nuovi sussidi disegnati da Palazzo Chigi permetteranno di risparmiare circa un miliardo rispetto a quanto speso nel 2022 con la misura-bandiera dei Cinque Stelle. Nel 2024, infatti, si prevede che per l'Assegno di Inclusione e il Supporto per la Formazione e il Lavoro si spenderanno circa sette miliardi.