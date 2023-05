Il governo Meloni ha simbolicamente voluto convocare questo Consiglio dei ministri proprio per il primo maggio, nel giorno della Festa del Lavoro. Una decisione che Cgil, Cisl e Uil non hanno apprezzato. Toni più concilianti ieri sera, durante l’incontro in cui l’esecutivo ha illustrato le misure del provvedimento ai sindacati. Si va dal taglio del cuneo fiscale e contributivo, al tetto per la detassazione dei fringe benefit, all'arrivo dell'Assegno di inclusione e al cosiddetto Strumento di attivazione al lavoro ascolta articolo Condividi

Si tiene oggi alle 11, a Palazzo Chigi, un Consiglio dei ministri in cui si discuterà del decreto lavoro e del taglio dei costi e del cuneo fiscale. Una riunione che il governo Meloni ha fortemente e simbolicamente voluto convocare proprio per il primo maggio, nel giorno della Festa del Lavoro (IL LIVEBLOG SULLE MANIFESTAZIONI). Una decisione che Cgil, Cisl e Uil, per usare le parole del leader di Maurizio Landini, hanno visto come "un atto di arroganza e offensivo" e che - sospettano - ha l'obiettivo di voler oscurare i tradizionali comizi sindacali. "Le parole di Landini sono incomprensibili. Se pensa davvero che sia diseducativo lavorare il primo maggio, allora il concertone la triplice dovrebbe organizzarlo in un altro giorno", ha replicato la premier. Ieri sera, comunque, c’è stato un incontro tra governo e sindacati e Meloni ha incassato una prima apertura alle misure sul cuneo da parte di Cgil, Cisl e Uil, sia pure con sfumature diverse.

L’incontro tra governo e sindacati Durante l’incontro, la premier ha usato parole più concilianti verso i sindacati. "Non è una mancanza di rispetto un Cdm il primo maggio per tagliare il costo del lavoro. È un segnale e mi sarei aspettata un 'bravi'. Era un modo per dire 'ci siamo e ci siamo tutti', una mano tesa, un tentativo di dialogare e di lavorare insieme, perché sul taglio del cuneo fiscale credo che siamo d'accordo", ha detto. Il cambio di toni ha aperto un varco che ha rotto l'iniziale compattezza dei tre sindacati confederali: Luigi Sbarra ha sospeso il giudizio, Pier Paolo Bombardieri non ha parlato più di bocciatura totale delle misure, è rimasta la chiusura totale di Maurizio Landini per il quale ci sono ancora tutte le ragioni per una mobilitazione contro il pacchetto complessivo dell'esecutivo. "Considero veramente importante, utile questo incontro di stasera, se veramente riuscirà a determinare un nuovo cammino di dialogo sociale, di confronto e di condivisione", ha detto il leader della Cisl lasciando Palazzo Chigi. vedi anche Dl Lavoro, Meloni a sindacati: "Cdm 1 maggio non è mancanza rispetto"

Le misure del decreto Un tema che vede i sindacati confederali sempre uniti, e critici, è il metodo adottato dal governo con la convocazione a Palazzo Chigi all'ultimo momento e la mancanza di un testo definitivo delle misure di cui si sta parlando. Nell’incontro di ieri la premier ha illustrato a Cgil Cisl e Uil il provvedimento con le ultime modifiche apportate: dal taglio del cuneo fiscale e contributivo che aumenterà di quattro punti arrivando fino a sette punti per chi guadagna fino a 25mila euro, al tetto per la detassazione dei fringe benefit dei lavoratori dipendenti con figli a carico che sale a 3.000 euro. Confermata la definitiva scomparsa del Reddito di cittadinanza dal prossimo anno e l'arrivo dell'Assegno di inclusione, per una spesa complessiva calcolata in 5,4 miliardi di euro nel 2024. Mentre il cosiddetto Strumento di attivazione al lavoro, che partirà dal primo settembre, costerà 276 milioni quest'anno e 2,1 miliardi il prossimo. vedi anche Dall'Isee agli altri requisiti, per chi sarà l'Assegno di inclusione