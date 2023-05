1/14 ©Ansa

A Potenza è andata in scena la manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil per il Primo maggio. "Fondata sul lavoro" è lo slogan scelto per il 2023. Potenza è stata scelta, hanno spiegato i sindacati, "come città simbolo della difficile situazione del meridione, ma anche come luogo dal quale partire per una nuova stagione di rilancio e crescita del Sud"

Primo Maggio, manifestazioni e cortei: tutti gli aggiornamenti