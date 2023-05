2/9 ©IPA/Fotogramma

Come detto, un abbinamento che non può mancare sulle tavole di molti italiani, e quello di fave e pecorino, soprattutto nel Lazio, nelle Marche, in Umbria, in Abruzzo e in Molise. Questo formaggio è sicuramente molto amato anche in Sardegna, dove viene semplicemente accompagnato con il pane



Premio Qualità a 12 imprese umbre dei formaggi