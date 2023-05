Eventi e manifestazioni sono in programma in tutta Italia oggi, lunedì 1 maggio, per la Festa del Lavoro. La manifestazione principale dei sindacati quest’anno è a Potenza: si parte alle 10 in piazza Mario Pagano. Lo slogan con cui Cgil, Cisl e Uil hanno deciso di celebrare questa giornata, dedicata ai 75 anni della Costituzione, è "Fondata sul lavoro": uno slogan che, appunto, richiama il primo articolo della Carta. I tre segretari generali prenderanno la parola intorno a mezzogiorno. In mattinata, dopo l’incontro di ieri tra governo e sindacati, si tiene il Consiglio dei ministri sul decreto Lavoro (). Nel pomeriggio a Roma, in piazza San Giovanni, c’è il classico concertone: nove ore di musica dal vivo e circa cinquanta artisti.