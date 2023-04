La premier Giorgia Meloni , rispondendo alle polemiche sollevate dal segretario della Cgil in merito alla decisione di indire un Consiglio dei Ministri il Primo Maggio, ha risposto così: "Incomprensibili le parole del segretario della Cigl Maurizio Landini sul Consiglio dei ministri convocato il Primo Maggio per varare provvedimenti sul lavoro. Io credo sia un bel segnale, invece, per chi come noi è un privilegiato, onorare con il nostro impegno, in questo giorno di festa, i lavoratori e le risposte che attendono". ( LO SCONTRO SUL DECRETO LAVORI )

"Diseducativo lavorare il Primo Maggio? Allora niente concerto"

"Vorrei ricordare al segretario Landini che il Primo Maggio ci sono molte persone che lavorano, dai camerieri ai medici, dalle forze dell'ordine fino ai tecnici che consentono lo svolgimento del concerto di piazza San Giovanni", ha continuato Giorgia Meloni, che ha riservato un'ulteriore stoccata al segretario: "Se Landini pensa davvero che sia diseducativo lavorare il Primo Maggio, allora il concerto dovrebbe organizzarlo in un altro giorno. Noi non la pensiamo così e rispettiamo l'iniziativa della triplice, così come chiediamo rispetto per il nostro lavoro".

Bombardieri: "Cdm il Primo Maggio un atto di propaganda"

L'ha definito: "Un atto di propaganda", la scelta di indire un Consiglio dei Ministri il Primo Maggio il leader della Uil, Pier Paolo Bombardieri, dopo la replica della premier Giorgia Meloni a Maurizio Landini. "C'è un problema, il Governo ci convoca stasera alla 19 su un decreto sul quale probabilmente non sarà possibile fare delle modifiche", dice ospite di Mezz'ora in più su RaiTre. "Forse - aggiunge Bombardieri - è perchè da fastidio che la narrazione del Primo Maggio sia fatta solo dai sindacati: il Governo cerca di andare in concomitanza. È un atto legittimo ma è un atto di propaganda".