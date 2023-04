4/8 ©IPA/Fotogramma

L'attenzione è sulle misure che saranno approvate lunedì: con l'addio al Reddito di cittadinanza, dal primo gennaio 2024 arriverà l'Assegno di inclusione, come misura di contrasto alla povertà, rivolto alle famiglie in cui sono presenti disabili, minori o over-60 e che potrà arrivare a 500 euro al mese, cui aggiungere 280 euro se il nucleo vive in affitto. Verrà erogato per 18 mesi e potrà essere rinnovato, dopo lo stop di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi