Primo Maggio, scontri a corteo contro legge sulle pensioni in Francia

Tra i dirigenti sindacali l'aggettivo più ricorrente per definire questo primo maggio è "storico", perché per la prima volta dal 2009 le manifestazioni saranno unitarie: il no all'innalzamento dell'età pensionabile voluto da Macron ha ricompattato le organizzazioni dei lavoratori. Nel 2009 si protestava per la crisi finanziaria, e i sindacati sostennero che erano scese in piazza 1,2 milioni di persone, mentre le prefetture avevano parlato di 650.000