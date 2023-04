Francia, Macron: “La riforma delle pensioni in vigore in autunno”

"Le modifiche previste da questa legge sulle pensioni entreranno in vigore gradualmente a partire dall’autunno”. Il presidente francese Emmanuel Macron ha esordito con queste parole nel suo discorso tv ai francesi dopo aver confermato di aver promulgato la legge di riforma che da 3 mesi provoca proteste nel Paese. La riforma delle pensioni "era necessaria per garantire la pensione di tutti e per produrre più ricchezza per la nostra nazione”, dice Macron, secondo cui "mentre il numero dei pensionati aumenta e la nostra speranza di vita si allunga, la risposta non poteva essere quella di abbassare le pensioni o aumentare i contributi di chi lavora".

Francia, concerti protesta di pentole durante discorso Macron

In concomitanza con il discorso alla nazione del presidente Emmanuel Macron, intorno alle ore 20, si sono tenuti concerti di pentole davanti a numerosi municipi e prefetture francesi per protestare contro la riforma delle pensioni.

Le mosse di Macron

Macron si è rivolto questa sera ai francesi con un discorso il cui obiettivo è tentare di riallacciare il dialogo con la popolazione dopo la contestata promulgazione della legge di riforma delle pensioni, tra venerdì e sabato scorsi. La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale soltanto poche ore dopo il via libera del Consiglio costituzionale è stato interpretato dai sindacati e dall'opposizione come l'ennesima "provocazione". "Fino all'ultimo mostra disprezzo" ha detto il leader della Cfdt, Laurent Berger. I sindacati e i partiti che si sono opposti alla riforma che aumenta da 62 a 64 anni l'età pensionabile si dicono determinati a continuare la battaglia, anche se dal punto di vista istituzionale il percorso della riforma si è completato. Macron vorrebbe "voltare pagina" e "passare ad altre riforme" - come ha sottolineato la premier Elisabeth Borne - ma il ricorso alla fiducia per far passare in parlamento una legge che la maggior parte dei francesi non voleva ha lasciato il segno. I sindacati - che si riuniscono anch'essi in giornata per mettere a punto la strategia - vogliono tenere alta la temperatura sociale e non lasciar spegnere la protesta. Per il 1 maggio, la leader della Cgt, Sophie Binet, vuole in piazza "un'onda popolare e storica". Berger auspica che in quella giornata "vengano battuti tutti i record quanto a manifestanti in piazza".