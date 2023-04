Francia, ok del Consiglio costituzionale alla riforma delle pensioni

Via libera dei saggi alle norme essenziali del provvedimento, in particolare l'articolo più contestato, quello che aumenta l'età pensionabile da 62 a 64 anni. Respinta la richiesta di 250 parlamentari dell'opposizione di indire una consultazione popolare sulla legge. Macron la promulgherà entro 48 ore. I sindacati gli chiedono di non farlo e convocato una mobilitazione generale per il primo maggio. Mélenchon e Le Pen attaccano il presidente. Proteste in piazza

Borne: "Né vincitori né vinti. Legge giunge alla fine del suo processo democratico"

"Questa sera, non ci sono né vincitori né vinti", ha detto la premier francese Elisabeth Borne, dopo il via libera del consiglio costituzionale alla riforma. "Sia sul fondo che nella forma - ha scritto in un tweet - il consiglio costituzionale ha ritenuto la riforma conforme alla nostra costituzione. Il testo di legge giunge alla fine del suo processo democratico". Poi ha aggiunto: "Con questa riforma, il nostro sistema pensionistico sarà in equilibrio nel 2030. La volontà del governo è ora quella di continuare la consultazione con le parti sociali per dare più senso al lavoro, migliorare le condizioni di lavoro e raggiungere la piena occupazione". In un comunicato del governo francese si sottolinea che "sui 36 articoli del progetto di legge, 30 sono stati completamente convalidati, 2 parzialmente e 4 considerati come 'cavalieri sociali', cioè da non inserire in una legge di finanziamento della previdenza sociale".