Ocse, reddito famiglie in calo del 3,5%: Italia ultima in Europa

Cresce il reddito reale delle famiglie nella zona Ocse ma in Italia diminuisce del 3,5% a causa dell'inflazione dovuta ai prezzi dell'energia: questa la fotografia scattata dall'Ocse, l'organismo internazionale per la cooperazione e lo sviluppo economico internazionale, nell'ultimo tabellino pubblicato oggi. Secondo i dati raccolti dall'organizzazione con sede a Parigi, nel quarto trimestre 2022 il reddito reale delle famiglie è cresciuto dello 0,6% nell'insieme della zona Ocse, superando così dello 0,1% la crescita del Pil reale per abitante. Ma il dato è altamente variabile a seconda dei Paesi presi in esame. Sui ventuno Stati membri dell'organizzazione per cui i risultati sono disponibili, otto registrano un aumento del reddito nel quarto trimestre 2022 mentre tredici sono in calo. Tra le grandi economie del G7, il Regno Unito realizza l'incremento più importante (+1,2%), sospinto dalla crescita dei salari e dal sostegno pubblico ai consumi energetici. Anche Canada (+0,9%), Francia (+0,7%) e Stati Uniti (+0,8%) segnano incrementi positivi del reddito reale