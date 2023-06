Tom Stuker vola per 23 milioni di miglia con un biglietto a vita

Tom Stuker ha acquistato un pass a vita dalla United Airlines, tre decenni fa, al costo di 290.000 dollari e da allora ha "vissuto come un sultano”, come dichiarato al Washington Post, e ha definito la sua idea "il miglior investimento della mia vita". Nei 33 anni trascorsi, Stuker, 69 anni, residente nel New Jersey, negli Stati Uniti, ha volato per più di 23 milioni di miglia (37 milioni di km) e ha visitato più di 100 paesi. Per rendere l’idea, basta calcolare che l’Apollo 11, che ha portato Neil Armstrong e i suoi colleghi astronauti sulla luna, ha percorso solo 953.000 miglia (1,5 milioni di km). Il chilometraggio di Stuker nel solo 2019 "ha coperto più di sei viaggi sulla luna", ha riferito il Post. Quell'anno Stuker prese 373 voli, coprendo 1,46 milioni di miglia. Se avesse pagato in contanti per i voli, sarebbe costato 2,44 milioni di dollari. Il vero vantaggio, tuttavia, sembrano essere le miglia che Stuker ha accumulato lungo la strada perché i punti guadagnati gli hanno permesso di usufruire di sontuose suite d'albergo in tutto il mondo, crociere di cristallo di settimane, pasti gourmet da Perth a Parigi.