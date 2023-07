Taglio cuneo fiscale dal 1° luglio 2023: gli effetti sullo stipendio

Con l’approvazione definitiva del Decreto Lavoro scatta la sforbiciata per i contributi versati in busta paga che sarà più consistente per i dipendenti pubblici e privati per effetto del taglio dal 3% al 7% per i redditi annui fino a 25mila euro, e dal 2% al 6% per i redditi fino a 35mila euro. La misura resterà in vigore da oggi fino al 31 dicembre e il governo cerca le coperture finanziarie per prorogarla o renderla strutturale