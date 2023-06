1/11 ©Getty

La commissione Finanze della Camera ha completato l'esame della delega fiscale e voterà la prossima settimana il mandato al relatore per l'invio del testo in aula. Alleggerimento del carico fiscale su tredicesime e straordinari, flat tax incrementale in stand by per i lavoratori autonomi. Ma anche superamento del superbollo auto e acconto di fine anno a rate per gli autonomi. Sono alcuni degli ultimi emendamenti votati ieri in Commissione a Montecitorio

