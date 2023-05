Cuneo fiscale, novità in busta paga e simulazioni per fasce di reddito

9/9

"Quindi - ha agginto Buscema - con questo intervento del decreto Calderone le aliquote applicabili in busta paga saranno di poco più del 2 per cento per le retribuzioni fino a 1.923 e di circa il 3 per cento per quelle fino a 2.692 euro"

Dichiarazione redditi precompilata, dal bonus casa alle detrazioni: ecco la guida al 730