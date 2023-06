Rottamazione quater, come presentare domanda entro il 30 giugno

Resta una manciata di giorni al termine del 30 giugno entro il quale è possibile presentare domanda per l’adesione alla rottamazione quater delle cartelle esattoriali. La scadenza non riguarda le zone colpite dall’alluvione per cui è in vigore la proroga fino al 30 settembre. Le richieste per la definizione agevolata vanno inoltrate esclusivamente per via telematica al sito dell’Agenzia delle entrate - Riscossione