Oltre a motivazioni etiche, la scelta di alcune grandi città di non dare il via libera alla rottamazione o al saldo e stralcio dei debiti è dettata anche da ragioni economiche. Le multe restano una voce importante per le entrate di comuni particolarmente attrattivi per ragioni di turismo o affari: con le ammende Roma ha incassato in un anno 121 milioni, a seguire Milano con 119 milioni e Firenze con 49

