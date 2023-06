5/10 ©IPA/Fotogramma

L’istanza va presentata – esclusivamente in via telematica - sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Bisogna poi utilizzare l'apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza aver bisogno di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel)