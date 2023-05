1/8 ©Ansa

Il nuovo calendario per la rottamazione quater indica la data del 30 giugno 2023 come termine ultimo per l’invio delle domande (che potranno essere mandate solo in via telematica), mentre ci sarà più tempo per pagare la prima o l’unica rata: la scadenza è stata prorogata al 31 ottobre 2023 rispetto alla precedente deadeline del 30 giugno 2023. Con la modifica sono state aggiornate anche le Faq relative pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

