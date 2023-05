Rottamazione cartelle quater, si può aderire fino al 30 giugno

Il governo ha deciso di lasciare più tempo ai contribuenti per saldare il proprio debito con il Fisco: il primo pagamento è stato rinviato al 31 ottobre e sarà anche possibile dividere l’importo in 18 rate. Resta inoltre valido il margine di tolleranza di 5 giorni e, nel caso in cui non si possa più aderire alla rottamazione agevolata, sarà comunque possibile richiedere di rateizzare quanto dovuto all’Agenzia delle Entrate