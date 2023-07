15/20 Sky TG24/Quorum YouTrend

Coerentemente, i 9 euro lordi all’ora proposti dalle opposizioni sono considerati una proposta troppo timida da quasi un italiano su due , anche tra gli elettori delle opposizioni. Nello specifico, per il 48% degli intervistati la proposta dei 9 euro all'ora di salario minimo è troppo bassa, per il 38% è una cifra corretta e per un 3% è troppo alta. Il restante 11% non sa e non risponde