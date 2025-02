Sofia, manifestanti di estrema destra attaccano il palazzo Ue

La sede della rappresentanza dell'Unione europea in Bulgaria, è stata attaccata oggi durante una manifestazione del partito filorusso Vuzrazhdane. Il governo bulgaro ha coondannato l'attacco che è stato criticato duramente dalla presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen. Dieci poliziotti sono stati feriti e sei persone arrestate ascolta articolo

Manifestanti di estrema destra scesi in piazza a Sofida, su invito del partito anti-euro Revival (Vazrazhdane) contrario all'ingresso della Bulgaria nell'Eurozona e all'adozione dell'euro prevista per il 2026, hanno vandalizzato il palazzo della Commissione Ue, dando alle fiamme il portone di ingresso, lanciato delle uova e imbrattato i muri con della vernice. I dimostranti hanno anche dato fuoco ad una bandiera della Ue. La polizia è intervenuta per allontanare i manifestanti dall'edificio, mentre grazie all'intervento dei vigili del fuoco sono state domate le fiamme. I partecipanti all'azione di protesta hanno scandito gli slogan "Dimissioni" e "No all'euro". Lo riporta la stampa bulgara.

BULGARIA PROTEST - ©Ansa

Dieci poliziotti sono stati feriti e sei persone arrestate Come era già accaduto nel maggio del 2023, i sostenitori del partito di minoranza pro-Cremlino Vuzrazhdane hanno versato vernice rossa sulla facciata dell'edificio e tentato di dare fuoco alla porta. La protesta era iniziata in mattinata davanti alla Banca Centrale, in difesa del lev, la moneta bulgara. I dimostranti si sono poi spostati davanti alla sede della Commissione e del Parlamento Ue in un corteo non autorizzato. "La guerra deve iniziare", ha urlato qualcuno con un megafono. Ed è partito il lancio di uova e palloncini pieni di vernice rossa. Le forze di sicurezza sono intervenute e creato cordoni di sicurezza, ma sono seguiti scontri.

Von Der Leyen: “In Europa si manifesta pacificamente” "Scene oltraggiose a Sofia, dove il nostro ufficio dell'Ue è stato vandalizzato. In Europa esercitiamo il diritto di manifestare in modo pacifico. La violenza e il vandalismo non sono mai la risposta". Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen a seguito degli atti vandalici messi in atto dai manifestanti del partito di estrema destra Revival alla missione Ue in Bulgaria.

