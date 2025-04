Papa Francesco, Alì Agca rinuncia ai funerali: “Presto sulla tomba"

L’attentatore di Giovanni Paolo II ha rinunciato alla richiesta fatta qualche giorno fa temendo che la sua venuta a San Pietro per le esequie del Pontefice potesse essere strumentalizzata e considerata "un'azione di disturbo" ascolta articolo

Aveva fatto scalpore la sua richiesta di partecipare ai funerali di Papa Francesco: “Chiedo al governo italiano e quello Vaticano di permettermi di partecipare” alle esequie di Bergoglio. Così Alì Agca, l’attentatore di Giovanni Paolo II, in un video diffuso qualche giorno fa dal suo procuratore legale, Riccardo Sindoca. Alla fine l'ex lupo grigio (scarcerato definitivamente nel gennaio 2010 dopo l'estradizione in Turchia) ha rinunciato temendo che la sua venuta a San Pietro per le esequie del Pontefice potesse essere strumentalizzata e considerata "un'azione di disturbo". Ma all'Adnkronos ha detto: "Verrò, anche se in un altro momento, per pregare sulla tomba del pontefice e per adempiere a una solenne promessa".

Rispetto per il lutto del Pontefice "Alla legittima e motivata richiesta di Agca di partecipare alle esequie, ufficialmente lo Stato Italiano non ha risposto - spiega il suo procuratore speciale, Riccardo Sindoca - e lui non ha ritenuto di poter agire diversamente e arbitrariamente in queste ore, non fosse altro che per rispetto al lutto di Papa Francesco, un lutto che lui stesso sta vivendo in queste ore come l’ultimo dei credenti in preghiera e in ossequioso silenzio". E questo, spiega Sindoca, nonostante Ali Agca ritenga di avere "una solenne missione, come noto, e come giurò a Giovanni Paolo II". Vedi anche Funerali Papa Francesco, capi di Stato e leader presenti a Roma. FOTO