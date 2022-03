3/10 ©Ansa

Per trasportare le armi alla frontiera verrà organizzato un ponte aereo e poi ci sarà un trasferimento via terra verso Kiev. La Nato potrà vigilare, ma non entrerà in Ucraina. Una delle ipotesi è che per effettuare la consegna scendano in campo i contractor, compagnie paramilitari private che forniscono consulenze o servizi specialistici di tipo militare

