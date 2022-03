Le delegazioni dei due Paesi tornano a sedersi allo stesso tavolo per capire se e come uscire dal conflitto che si sta consumando sul suolo ucraino. Il Cremlino vuole che l'Ucraina si demilitarizzi, diventi "neutrale" e che la comunità internazionale riconosca la Crimea come territorio russo. Kiev chiede il cessate il fuoco immediato e il ritiro delle truppe russe dal suo territorio