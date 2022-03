Guerra in Ucraina, dal grano alla benzina: i rincari in Italia

11/11 ©IPA/Fotogramma

"I prezzi della benzina in modalità servito hanno sfondato la soglia dei 2,1 euro al litro. Una escalation dei listini dei carburanti che - spiega il Codacons - risente del conflitto in Ucraina e delle tensioni sulle quotazioni internazionali del petrolio". "Siamo in presenza di una vera e propria emergenza perché i rincari non solo aggravano la spesa per i rifornimenti di carburante di famiglie e attività produttive, ma hanno effetti diretti sui prezzi al dettaglio, considerato che in Italia l'85% della merce viaggia su gomma ", afferma il presidente Carlo Rienzi