Toti, ipotesi elezioni anticipate in Liguria: cosa potrebbe succedere

"Le forme hanno potuto indurre equivoci ma in realtà non hanno mai sconfinato in nulla di illecito". A dirlo è stato Stefano Savi, difensore di Giovanni Toti finito agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione e atti contrari ai doveri d’ufficio. In attesa dell’interrogatorio di garanzia del governatore della Liguria, in programma domani alle 14, continuano i ragionamenti fra i vertici politici dei partiti di centrodestra che sostengono la giunta regionale ligure.

L’ipotesi elezioni anticipate

A livello locale proseguono le consultazioni tra i consiglieri regionali, i capigruppo, gli assessori, che ieri pomeriggio si sono riuniti per decidere, insieme al reggente Piana, le pratiche da seguire in prima battuta. Alcune devono essere aperte, altre devono proseguire e alcune vanno concluse. In caso di un prolungamento dei provvedimenti cautelari e dell’impossibilità di Toti di tornare nel suo ufficio in Regione, si prosegue comunque con il reggente. "Se c'è la fiducia della giunta e della maggioranza sono chiamato ad andare avanti", ha dichiarato Piana. In caso di dimissioni di Toti, invece, cadranno la giunta e il consiglio e si andrà alle elezioni, anticipate di un anno rispetto alla scadenza del 2025: in quel caso ci sarebbe un periodo di reggenza con Piana al comando.