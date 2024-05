Il terremoto giudiziario che ha scosso la Liguria, col governatore Giovanni Toti agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta per corruzione della procura di Genova, non poteva non avere risvolti politici. In attesa delle ripercussioni sulla Giunta regionale, diversi sono gli esponenti del centrodestra che hanno speso parole per il presidente della Liguria, in attesa che i contorni delle indagini siano definitivamente chiariti in queste ore. "Le accuse per Toti sono pesanti", ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. "Ho visto che queste lunghe indagini, credo d'aver capito durate tre anni, si concludono a 20 giorni dal voto con importanti arresti. Auspichiamo che il presidente Toti possa dimostrare la sua estraneità ai fatti, ma ovviamente possiamo solo guardare a quello che accade e cercare di comprendere le ragioni che hanno portato a questa situazione".

Salvini: "Per gli sbarchi anch'io rischio la galera"

Garantista anche il leader della Lega Matteo Salvini. "Non mi basta l'iniziativa di un giudice per sentenziare che qualcuno a Bari o a Genova è una persona per male. Quindi, conto che si faccia chiarezza il prima possibile", ha detto il ministro per le Infrastrutture a margine di un sopralluogo alle case Aler a Milano. "Per me" - ha sottolineato Salvini - "ogni cittadino italiano è innocente fino a prova contraria a Bari, a Torino, a Genova e ovunque. E, quindi, non commento. Mi spiace, però io stesso sono a processo e rischio la galera perché ho bloccato gli sbarchi".

Crosetto: "Ho letto e non ho capito, soldi presi regolarente"

Sulla vicenda si è espresso anche il ministro della Difesa Guido Crosetto. "Ho l'abitudine di leggere le carte e quando ho letto le contestazioni a Toti non ho ben capito", ha detto. "Tutti pensano che sia stata messa in arresto una persona che ha preso dei soldi per se stesso. Quando poi si scopre che li ha presi regolarmente, denunciandoli per una campagna elettorale, diventa difficile capire come faccia a essere un corrotto. Si è autodenunciato con i soldi della campagna elettorale?". "Bisogna capire", ha concluso Crosetto. "Sono garantista, come lo sarei per Emiliano o per un governatore del Pd".