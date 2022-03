10/15 ©IPA/Fotogramma

L’andamento del conflitto, escludendo la partecipazione italiana, non avrà quindi influenza sulle elezioni previste per il 2023 che, sulla base dell’articolo 60 della Costituzione italiana, non si terrebbero se il Paese fosse in guerra. La norma infatti dispone che “la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra”