Putin potrebbe essere giudicato per il solo fatto di aver invaso l’Ucraina? "No – spiega Castellaneta –. La Corte è competente per i crimini di aggressione ma in quel caso è necessaria la ratifica di un accordo aggiuntivo. Potrebbe essere processato per crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio, ma non per aggressione". "La giustizia penale internazionale è molto importante, ma nei confronti dei leader di Stati potenti, che compiono questi crimini, a meno che non ci siano avvenimenti storici particolari, è difficile l'esercizio della giurisdizione"