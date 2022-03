Russia-Ucraina, inchiesta Corte Aia su presunti crimini guerra

Il procuratore della Corte penale internazionale ha annunciato ieri sera che avrebbe "immediatamente aperto" un'indagine sulla situazione in Ucraina, dopo aver ricevuto il via libera da 39 Stati parte della Corte. Il lavoro di raccolta delle prove "è già iniziato"

Il pubblico ministero della Corte penale internazionale, Karim Khan, ha aperto un'indagine sulla situazione in Ucraina, per indagare su presunti crimini di guerra commessi dalla Russia. Lo si apprende da un comunicato della stessa Corte ( TUTTE LE NEWS LIVE - GLI SCENARI ).

L'indagine sulla Russia

L’indagine è stata aperta dopo aver ricevuto il via libera da 39 Stati parte della Corte penale internazionale, tra cui l'Italia. "Ho appena informato la presidenza della Corte penale internazionale della mia decisione di aprire immediatamente un'indagine sulla situazione" in Ucraina, ha detto in un comunicato Khan. "Il nostro lavoro di raccolta delle prove - ha aggiunto -è iniziato". L'indagine riguarderà tutti gli atti commessi in Ucraina "dal 21 novembre 2013", ha aggiunto. Questo includerebbe "tutte le accuse passate e presenti di crimini di guerra, crimini contro l'umanità o genocidio commessi in qualsiasi parte del territorio dell'Ucraina da qualsiasi persona", ha detto ancora il procuratore.