Dall’Ucraina alla Moldavia, i Paesi che chiedono di entrare nell’Ue

Dopo l’invasione russa del 24 febbraio 2022, l’Ucraina ha chiesto di entrare a far parte dell’Unione europea: il presidente ucraino Zelensky ha firmato e inviato la domanda di adesione. Pochi giorni dopo, anche la Moldavia e la Georgia hanno fatto richiesta. Al momento, i Paesi candidati a entrare nell’Ue sono cinque: Albania, Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Turchia Condividi

Gli Stati che fanno parte dell’Ue, dopo l’uscita del Regno Unito, sono ora 27. Nel corso degli anni, diversi Paesi si sono uniti ai membri fondatori mentre altri chiedono ancora di entrare nell’Unione. Negli ultimi giorni, dopo l’invasione russa del 24 febbraio 2022, si è parlato di un possibile ingresso dell’Ucraina. Ma anche altri Stati sono in fila (UCRAINA: LO SPECIALE DI SKY TG24 - I VIDEO DAGLI INVIATI).

L’allargamento dell’Unione europea approfondimento L'Ucraina può davvero entrare nell'Unione europea? Come spiega l’Unione europea, “qualsiasi Paese europeo può candidarsi all’adesione a condizione che rispetti i valori democratici dell’Ue e si impegni a promuoverli”. Il Paese deve quindi soddisfare tutti i criteri di adesione: essere uno Stato europeo; rispettare i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto; rispettare una serie di condizioni economiche e politiche conosciute come criteri di Copenaghen. Il processo di adesione si articola in tre fasi principali e ognuna di queste deve essere approvata da tutti i Paesi membri dell'Ue. Quando un Paese che ha presentato la domanda di adesione ha i requisiti, ottiene lo status di candidato ufficiale. Poi partono i negoziati formali, durante i quali vengono stabilite anche le azioni e le riforme che il Paese deve mettere in atto prima dell’adesione. Solo quando i negoziati e le riforme sono completate e approvate da entrambe le parti, il Paese può entrare nell’Ue (sempre se tutti i Paesi dell’Unione sono d’accordo).

I 5 Paesi al momento candidati a entrare nell’Ue leggi anche Zelensky dopo attacco a centrale nucleare: “Sfiorata fine dell’Europa” La Croazia è stata l’ultimo Paese ad aderire all’Unione europea, il primo luglio 2013. Ufficialmente, i Paesi candidati a entrare nell’Ue sono al momento cinque: Albania, Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Turchia. La Turchia ha avanzato la domanda di adesione nel 1987 e ha raggiunto lo status di candidato nel 1999. Nel 2004 è arrivata la domanda della Macedonia del Nord, che è diventata ufficialmente una candidata all’adesione nel 2005. Il Montenegro ha lo status di candidato dal 2010, dopo aver presentato la richiesta nel 2008. È candidata dal 2012 la Serbia (domanda presentata nel 2009), mentre l’Albania lo è dal 2014 (domanda nel 2009). Tra questi 5 Paesi e l’Ue, quindi, sono in corso i negoziati di adesione. Inoltre, ci sono al momento due Paesi possibili candidati ai quali, come spiega il sito dell’Unione europea, “è stata promessa la possibilità di aderire quando saranno pronti”: si tratta di Bosnia ed Erzegovina e Kosovo.

Domande ritirate e referendum leggi anche Brexit, un anno dopo: per il 60% dei britannici è "una delusione" Nel 2009 anche l’Islanda aveva presentato domanda per aderire all’Ue: nel 2015, però, la richiesta è stata ritirata dal Paese. Anche la Svizzera aveva presentato una domanda di adesione nel 1992, poi congelata e infine ritirata. I norvegesi, invece, hanno bocciato per due volte attraverso dei referendum la possibilità di avanzare la proposta. Anche nel piccolo stato di San Marino si è tenuto un referendum sull'adesione all'Unione Europea nel 2013: hanno vinto di poco i sì, ma non è stato raggiunto il quorum.

I Paesi dell’ex Unione Sovietica vedi anche Ucraina: indagini su crimini di guerra russi, cosa rischia Putin Al momento uno Stato non europeo non può aderire all’Unione europea: una limitazione che ha un’interpretazione più storico-culturale che puramente geografica (basti pensare a Cipro). Nel 2014 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in cui si sottolinea che anche gli ex Paesi dell’Unione Sovietica hanno una prospettiva europea e possono presentare domanda di adesione. Per ora, sono riuscite a entrare nell’Ue le tre repubbliche baltiche: Estonia, Lettonia e Lituania. Ma tre Paesi, in particolare, non hanno fatto mistero negli ultimi tempi di voler aderire all’Unione europea: sono Georgia, Moldavia e Ucraina.

La richiesta di adesione di Ucraina, Georgia e Moldavia leggi anche La Moldavia ha ufficialmente chiesto di entrare nella Unione Europea L’Ucraina ha accelerato il suo iter per entrare nell’Ue dopo che la Russia ha invaso il suo territorio. Il 28 febbraio 2022, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato la domanda di adesione e l’ha inviata alla presidenza di turno francese del Consiglio europeo. Il giorno dopo, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che sollecita le istituzioni competenti a concedere all'Ucraina lo status di candidato all'ingresso nell'Ue. Nei giorni successivi, con l’aumento dei timori legati al conflitto russo in Ucraina, anche la Moldavia e la Georgia hanno presentato ufficialmente la candidatura di adesione all’Ue.