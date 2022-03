La Moldavia ha ufficialmente chiesto di entrare nella Unione Europea

Moldavia e Georgia, Paesi dell’ex repubblica sovietica vogliono entrare a far parte dell’Unione Europea. La presidente della Moldavia, Maia Sandu ha annunciato ieri di aver presentato una richiesta ufficiale per candidare il proprio Paese a diventare membro Ue. Nelle stesse ore la stessa richiesta è stata avanzata anche dalla Georgia. Annunci significativi della volontà dei due Paesi, considerati dalla Russia parte della propria area di influenza, di avvicinarsi all'Occidente. Un percorso iniziato anni fa. La Moldavia, il Paese più povero dell’Europa dell’Est, ha da tempo rapporti stretti con Bruxelles. Il 29 novembre 2013, a Vilnius, la Moldavia ha firmato un accordo di associazione con l'Unione Europea; successivamente, il 27 febbraio 2014, il parlamento europeo ha approvato l'esenzione dei visti per i cittadini moldavi. A Maggio del 2021 i Ministri degli Esteri di Moldavia, dell'Ucraina e della Georgia, rispettivamente Aureliu Ciocoi, Dmytro Kuleba e David Zalkaliani, si sono trovati a Kiev per discutere del loro percorso di adesione all’Unione Europea. Da questo incontro è nato un accordo di cooperazione tra le tre ex Repubbliche sovietiche volto a tracciare un percorso di riforme e modernizzazione dei rispettivi paesi per favorire l'integrazione europea. 48 ore fa il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione per candidare l’Ucraina a diventare membro dell’Unione Europea. (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE - I VIDEO)