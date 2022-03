3/20 ©Getty

Mosca ha annunciato "una riduzione radicale dell'attività militare" nelle regioni di Kiev (nella foto) e Chernihiv, anche se l'avanzata nel resto del Paese non si ferma. Una riorganizzazione sul terreno confermata anche dal Pentagono, secondo cui i russi non si stanno ritirando da Kiev ma si stanno "riposizionando" e "la minaccia" sulla capitale "non è finita"

