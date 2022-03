Guerra Ucraina, ritiro truppe russe ingannevole secondo il Pentagono

Le sirene sono risuonate nella notte a Kiev e in altre città mentre sia l'esercito ucraino che gli Usa ritengono che Mosca non abbia messo in atto alcuna ritirata ma un "ingannevole" riposizionamento di truppe, con duemila soldati russi spostati in Georgia ascolta articolo Condividi

Il Pentagono: è un ridispiegamento delle truppe russe La Russia ha fallito il suo obiettivo di conquistare in poco tempo la capitale ucraina, ma può ancora infliggere “massicce brutalità al Paese” dichiara il portavoce del Pentagono John Kirby che non crede all’annuncio di Mosca di un ritiro delle truppe russe. "Lo spostamento di poche unità russe lontano da Kiev negli ultimi giorni pensiamo che sia un ridispiegamento, non un vero ritiro" ha detto in conferenza stampa Kirby. "Dovremmo tutti essere pronti a vedere un'offensiva maggiore contro altre aree dell'Ucraina" ha aggiunto il portavoce.



Pentagono: la minaccia per Kiev non è finita "Non ci facciamo prendere in giro dal recente annuncio del Cremlino che ridurrà gli attacchi a Kiev” ha ribadito Kirby. Le forze armate americane dispiegheranno altri aerei e uomini, fa sapere il Pentagono. Una unità di 200 marine verrà inviata in Lituania, 10 aerei caccia e alcuni aerei da trasporto con 200 soldati verranno presto inviati dagli Stati Uniti nell'est Europa.



Appello agli americani: lasciate immediatamente la Russia Nuovo appello degli Stati Uniti ai cittadini americani che vengono invitati a non recarsi in Russia o di lasciare "immediatamente" il Paese perchè potrebbero essere trattenuti, oltretutto in merito al conflitto in corso le autorità di Mosca possono "applicare in modo arbitrario la legge". La Casa Bianca esclude che possa esserci un incontro tra i presidenti americano e russo Joe Biden e Vladimir Putin prima di una "significativa de-escalation militare" che di fatto ancora non si vede.