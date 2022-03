DIRETTA Guerra Russia-Ucraina, le news di oggi 30 marzo sulla crisi

Continuano i bombardamenti nel nord-ovest di Kiev, nonostante l'annuncio dell'esercito russo di una riduzione delle operazioni nell'area di Kiev-Chernihiv, al termine dei colloqui tra le delegazioni di Russia e Ucraina a Istanbul . Esplosioni a 20 km dalla capitale. Secondo il Pentagono, lo spostamento di alcune forze russe dall'area è probabilmente solo un "riposizionamento, non un ritiro", dunque "la minaccia non è finita". I russi bloccano 100 navi nel Mar Nero, fermo l'export di grano. Zelensky sottolinea: "Non ci possono essere compromessi sulla nostra integrità territoriale, non vediamo ancora buoni motivi per fidarci". Putin a Macron: "I nazionalisti ucraini depongano le armi a Mariupol" . Trump chiede a Putin di rivelare i segreti sul figlio di Biden, Hunter . La Casa Bianca parla di possibile incontro Biden-Putin, ma dopo de-escalation. Messaggio degli Usa agli americani in Russia: "Andate via, Mosca potrebbe trattenervi".