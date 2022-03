Gas, il nuovo gasdotto Poseidon in Puglia: cosa sapere

7/10 ©Ansa

Finora i rallentamenti al progetto erano stati portati dall’intenzione di non intaccare i delicati equilibri della regione mediterranea ed evitare di alimentare tensioni con la Turchia in acque contese. La guerra in Ucraina causata dalla Russia ha però portato alla necessità di trovare nuovi approvvigionamenti che non provengano da Mosca e così si è riaperta la partita del gasdotto Poseidon