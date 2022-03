Con l’avvicinarsi della bella stagione e dell’estate, se Mosca decidesse di chiudere i rubinetti del gas all’improvviso - in risposta alle sanzioni per la guerra in Ucraina - non dovrebbero esserci problemi nel breve periodo. La situazione potrebbe farsi critica però per i prossimi due inverni: dalla capacità di rigassificazione alle nuove forniture, ecco le soluzioni del governo