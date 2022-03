1/12 ©IPA/Fotogramma

Vladimir Putin ha deciso che la Russia non accetterà più pagamenti in dollari ed euro per il suo gas consegnato in Europa, ma accetterà solo rubli. Una decisione dai risvolti molto importanti, visto che i Paesi europei pagano a Mosca 400 milioni di dollari al giorno per le forniture

