11/13 ©Ansa

GRAN BRETAGNA - La Gb (la cui quota importazioni è all'8%) insieme agli Usa ha imposto lo stop all'import di greggio russo. Il premier Johnson si è recato ad Abu Dhabi e a Riad. Obiettivo convincere Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita a pompare più petrolio per calmare i mercati. Il primo ministro ha affermato che tra gli obiettivi c'è anche l'aumento degli investimenti nell’energia verde in Uk. Recentemente il gruppo saudita Alfanar ha annunciato un investimento da un miliardo di sterline per un progetto per produrre carburante per l'aviazione dai rifiuti