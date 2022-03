9/10 ©IPA/Fotogramma

La guerra in Ucraina porta con sé conseguenze per l'Italia sia in termini di export che per la catena degli approvvigionamenti del nostro Paese. Il direttore dell’Ice ha detto che “lavoreremo molto sui mercati internazionali per andare a scovare dove andare a recuperare altri approvvigionamenti". "Già prima della crisi russo-ucraina, - ha aggiunto - il costo dei container si era decuplicato da 1.500-2.000 euro a 10-15 mila euro per un container da 20 piedi" e "c'erano mancanze per i trasporti internazionali”