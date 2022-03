Russia-Ucraina, quanto resisterebbe l’Italia senza il gas di Mosca

9/10

Al momento quindi il rischio di dover applicare dei razionamenti non c’è. Ma se dalla Russia non arrivasse più gas, secondo il presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli, che ha parlato a Fanpage.it, “le scorte di gas basterebbero per alcuni mesi, poi non saremmo in grado di sopportare l'interruzione del flusso dalla Russia. Non solo l'Italia, ma anche il resto d'Europa e gli Stati Uniti. Se si bloccassero i flussi di petrolio e gas da Mosca potremmo andare avanti per tre o quattro mesi, poi dovremmo cominciare a tagliare”

L'intervista di Davide Tabarelli a Fanpage.it