DIRETTA Ucraina e Russia in guerra. Le ultime notizie

Undicesimo giorno di guerra in Ucraina, a sorpresa il premier israeliano Bennet si offre come mediatore e vede Putin e Scholz. "Obiettivo comune - dice - è mettere fine alla guerra". Domani terzo round di colloqui. La prima tregua concessa dalle forze militari russe in Ucraina si è già interrotta. Annunciata per aprire corridoi umanitari e consentire le evacuazioni da Mariupol e Volnovakha, è stata violata da parte delle forze russe, che continuano a bombardare. Il ministro degli Esteri russo Lavrov risponde: ai corridoi umanitari non si è presentato nessuno. Il presidente ucraino Zelensky, che smentisce di aver lasciato l'Ucraina , chiede che la tregua sia rispettata "subito" e preme perché perché la Nato crei una no-fly zone, ma l'Alleanza torna a dire di no. Putin avverte: "Una no-fly zone significa entrare in guerra con la Russia ". Gli 007 ucraini uccidono loro negoziatore : "Divulgava - dicono - informazioni alla Russia". La Cina: evitare mosse che gettino benzina sul fuoco. Poi l'esercito smentisce. Intanto l'Fmi avverte: se il conflitto si allarga conseguenze devastanti per l'economia mondiale