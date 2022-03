Ucraina, Zelensky: "Siamo una superpotenza dello spirito"

Nell’ undicesimo giorno di guerra, il presidente Volodymyr Zelensky appare in un video visibilmente stanco, provato ma fiero del suo popolo. Ed è a loro che si rivolge in questa domenica di fuoco. Il Paese si è espresso al "massimo delle sue possibilità” ha detto Zelensky in un video mattutino “i soldati hanno combattuto ma anche la gente comune ha difeso città, ospedali e vigili del fuoco”. Il presidente ha elogiato le molte forme di resistenza che le persone hanno scelto per opporsi all'invasione russa definendo il suo paese "una superpotenza dello spirito".