Greta Thunberg, il messaggio in solidarietà dell’Ucraina

In queste ore tantissimi volti e realtà internazionali stanno lanciando appelli e iniziative a supporto delle vittime della guerra, tra i nomi il Gruppo Armani che ha fatto una donazione di 500.000 euro per la raccolta fondi di UNHCR e Sting che ha cantato Russians.

Lei russa, lui ucraino: al Casinò di Sanremo in Concerto per la Pace

approfondimento

Artisti russi e ucraini insieme in concerto per la pace il 9 marzo

Nel frattempo tra gli artisti schieratisi in prima linea in questo delicato momento, troviamo Sean Penn che ha deciso di realizzare un documentario per raccontare gli avvenimenti in corso. Nelle scorse ore The Hollywood Reporter ha rilanciato l’intervista rilasciata dall’attore ad Anderson Cooper della CNN.

Tra i vari argomenti trattati, Sean Penn ha parlato anche degli incontri avvenuti con il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky: “Non so se lui sapesse di essere nato per questo, ma è stato chiaro che fossi in presenza di qualcosa”.